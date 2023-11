Maes annonce sa fin de carrière, Booba se moque !

Il commence déjà à se faire tailler sur les réseaux pour cette annonce.

Le rap game, c'est un sport plutôt fatiguant. Encore plus quand vous faites partie de ceux qui sont impliqués dans les clashs, ce qui demande beaucoup d'énergie. Et on peut dire que Maes en aura dépensé pas mal, de l'énergie, lui qui est maintenant en clash avec Booba et tout le 92i. Et un clash avec le 92i, on sait quand ça commence mais on ne sait jamais vraiment quand ça se termine (si ça se termine un jour). Un sport qui demande beaucoup d'énergie, au point de penser à la fin de sa carrière pour bientôt !

C'est en tout cas ce que le rappeur de Sevran a annoncé sur les réseaux sociaux. En 2021, il avait déjà parlé du fait de vouloir prendre sa retraite avant ses 30 ans. Et ça n'est pas des paroles en l'air puisque cette semaine, Maes a à nouveau posté une photo sur les réseaux sociaux, sur laquelle il a écrit "encore un ou deux gépro et salam à tous". A 28 ans, il ne lui resterait donc plus que quelques années à faire avant la trentaine, une période pendant laquelle il prévoit donc de livrer un ou deux projets.

Son dernier album en date, "Omerta", date de mars 2023. Mais Maes pourrait déjà être en train de travailler sur un album à venir, puisqu'il commence à teaser sur les réseaux sociaux la sortie d'un morceau (ou un album) qui s'appellera "Akatsuki", avec un clip qui a l'air d'être actuellement en tournage à Dubaï. On espère que le rappeur de Sevran va soigner ses derniers projets avant la retraite, car ce sont ceux qui les gens retiendront le plus ! En attendant, il commence déjà à se faire attaquer par des membres du 92i après son annonce de fin de carrière... On vous l'a dit, clasher le 92i, ça demande beaucoup d'énergie.

Quand tu sent fort que tes finito 🤣🤣

Les faux streams sa fait des chiffres mais sa nourrit pas bien on dirait 🤭🤭 pic.twitter.com/KKTIw9KAh8 — sicario 92i (@sicario_92i) October 31, 2023

D'ailleurs, Booba a lui aussi réagi, il n'allait pas manquer une telle occasion. Il en a profité pour poster un long tweet dans lequel il écrit : ​ "ça y est tu craques déjà petit? tu peux arrêter tout d'suite bouffon t'es fini. Tu nous fais quoi là encore un clip avec des locs à Dubaï comme celles qu'y t'ont brûlé dans ta propre cité à Sevran? Et des montres qui t'appartiennent pas et que t'auras jamais? Et pk tu fais des signes de gang? Et t'as pas d'quoi faire un feat avec Gazouille à 100K Ah le rap fr..." ​. On imagine que Maes ne restera pas sans répondre. La fin de carrière s'annonce mouvementée...