Booba est victime de harcèlement !

Une jeune femme s'introduit régulièrement chez lui.

Booba est accusé par les influenceurs de les harceler via les réseaux sociaux. Mais le rappeur de Boulbi vient de révéler qu'il était lui-même victime des mêmes maux et pas sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, il a ainsi publié des photos d'une jeune femme qui tente le tout pour le tout pour pénétrer dans la propriété du Duc. On la voit devant la porte de son garage, à la porte de sa maison, dans la rue devant chez lui. S'il donne son nom, sans doute pour avertir sa famille, il prend soin de flouter son visage.