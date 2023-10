Kanye West : pour lui, Cardi B est un produit marketing fait pour remplacer Nicki Minaj

Evidemment, la rappeuse ne se laisse pas faire.

Ça fait désormais quelques mois que Kanye West semble avoir perdu pied, notamment après ses dérapages antisémites et racistes à répétition. Il était tellement perdu qu'il a même affirmé avoir recommencé à aimer les Juifs grâce à Jonah Hill dans" 21 Jump Street"... Depuis, le business a tout de même repris, avec Adidas, mais aussi dans la musique, où Ye a semble-t-il préparé en secret un album commun avec Dr. Dre, ainsi qu'un autre avec Ty Dolla Sign. Mais il est toujours bien perché...

En témoigne sa nouvelle sortie à propos de Cardi B. Des morceaux de vidéos d'un documentaire sur Kanye sensé sortir en 2018 sont sortis sur Internet, et dans ces extraits, on voit Kanye West parler de Cardi B au téléphone : "C'est pour ça que Cardi B est là. Cardi B est un produit des Illuminatis. Elle n'écrit pas ses propres raps. Elle est juste là pour paraître aussi ignorante que possible. Et après faire des sons genre 'baise-les tous" et prendre de l'argent", en parlant du couplet de Cardi B sur "No Limit (Remix)".

Il continue en déclarant : "Elle a littéralement remplacé Nicki Minaj. Ils l'ont mise là pour ça. Et maintenant, elle ne sait plus quoi faire. Elle n'a aucune putain d'idée de ce qui se passe. Elle pense que c'est juste une bénédiction de l'univers". De quoi nourrir les discussions sur les réseaux sociaux. Cardi B, quant à elle, dans un tweet supprimé depuis, a partagé une vidéo dans laquelle Kanye West lui lance plein d'éloges en interview et dit qu'il a toujours cru en elle.

La bipolarité, ça a l'air d'être compliqué à vivre...