Drake : son album est encore retardé

Ça devient franchement ridicule

Drake est devenu le taulier du rap game outre-Atlantique, et ça fait déjà quelques années que les morceaux du rappeur canadien ont une audience qu'aucun autre rappeur aux States n'a réussi à atteindre. Il faut dire qu'il est aussi très écouté par les femmes, ce qui fait grimper ses chiffres bien plus vites que ceux de ses concurrents. Il faut d'ailleurs dire qu'il n'a plus tellement de concurrents, puisque Kendrick Lamar n'est pas asse actif, que Lil Wayne est trop "fatigué", et que Kanye West est devenu plus polémiste que rappeur.

Et le fait d'être le numéro 1, ça créé pas mal d'attentes de la part du public et de ses nombreux fans. Problème : depuis quelques années, Drake n'arrive pas à sortir d'album sans l'entourer de mystère, et le retarder au moins une fois. Et ça commence à fatiguer un peu les fans. Notamment à propos de son album "For All The Dogs", qui avait été annoncé fin juillet, avant d'être repoussé fin août, et de le retarder une nouvelle fois jusqu'au 22 septembre. On en était restés là, mais un nouveau report est dans les tuyaux...

Drake vient en effet de faire une nouvelle annonce via son compte Instagram, dans laquelle on apprend que l'album sortira finalement le 6 octobre prochain. On espère que cette fois, ce sera la bonne, et surtout que la qualité sera au rendez-vous, car repousser autant un projet pour finir par sortir quelque chose de moyen, ça nuirait énormément à son image auprès de ses fans. Comme à chaque fois, c'est le fait qu'il soit en tournée qui est invoqué pour justifier le retard, on espère donc qu'il va réussir à s'organiser d'ici là. Rendez-vous dans 3 semaines pour la réponse (ou un nouveau report...).