Jul en collab avec l'OM pour 2023/2024

Le J est le prochain maire de Marseille, c'est sûr.

Jul est-il le plus gros rappeur de France actuellement ? La question peut se poser. Niveau ventes, il est probablement le plus gros vendeur de l'histoire du Rap Fr avec plus de 5 millions de disques écoulés. Niveau notoriété, il est désormais validé par tous, il peut feater avec n'importe qui (à part Booba) et son talent est même reconnu dans toute l'Europe, où ses anciens sons continuent de faire un carton. Et niveau marketing, le J a su rendre sa marque très populaire, en distribuant des cadeaux aux fans mais aussi en faisant des collabs de prestige.

Comme avec l'Olympique de Marseille, le club de coeur de l'OVNI. Jul était en partenariat avec le club depuis 6 mois, pour afficher le célèbre logo "DP" sur le maillot de l'équipe pendant les matchs. Un partenariat qui a coûté 30 000 euros par match sur 20 rencontres, donc 600 000 euros au total, pas rien. Bonne nouvelle pour les fans de Jul et de l'OM, le partenariat a été renouvelé pour la saison 2023/2024.

Des rumeurs annoncent même toute une ligne de produits DP x OM, même si rien de précis n'a filtré pour le moment, on vous tient au courant. "Merci Jul pour ces 6 mois. Le partenariat avec le J se prolonge pour une saison de plus. D&P sur le maillot de l'OM, maintenant tu nous connais", peut-on lire sur le compte Instagram de l'OM. Une sacrée consécration pour le J, qui n'a jamais caché son amour pour son club et qui aurait même pu être footeux à une époque. A la place, il vient de sortir "C'est quand qu'il s'éteint", un nouvel album dont les chiffres de ventes sont encore énormes (on en serait à 80 000 aujourd'hui). Un patron, ce Jul !