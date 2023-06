Jim Jones allume Pusha T en musique

Ça chauffe vraiment chez les anciens.

Les américains ont toujours pris la compétition dans le rap très au sérieux, en y mettant beaucoup d'égo, ce qui a le don de faire s'éterniser les clashs et intensifier les rivalités. C'est exactement ce qui semble en train de se passer entre Jim Jones et Pusha T, deux anciens du game, plus ou moins de la même génération, et qui n'arrêtent pas de s'envoyer des piques depuis que Jim Jones a déclaré que Push' n'avait pas sa place dans le top 50 des plus grands rappeurs US.

Le membre des Clipse avait répondu à Jim Jones via un diss track, dévoilé lors du dernier défilé Louis Vuitton il y a quelques jours. Un morceau qui n'avait visiblement pas du tout impressionné Jim Jones, mais il a quand même décidé d'y répondre, lui aussi en musique, avec un morceau dans le plus pur style de Jim, en reprenant l'instru du diss track de Pusha T. Dans une vidéo tournée en bas du block, le rappeur débite sur le trottoir ses punchlines acérées.

"That last shit you dropped, that shit was garbage, take that shit back/Plus you got your brother up, what you tryna bring The Clipse back?/ Talking about your brother, what happened to that boy?/ It’s looking like you were selling crack to that boy", rappe notamment Jim Jones, ce qui devrait sûrement déclencher une grosse colère du côté du clan Pusha T. Ou encore "The only beef you know n***a, is the Arby's or the Big Mac/When we drive through, we drive-by in the car with the big MACs", en faisant référence au morceau de Pusha T écrit pour la marque de fast food Arby.

Jimmy, lui, préfère les MAC-10, ce pistolet automatique souvent utilisé dans les drive-by. Une vraie "gun barz" de la part de l'ancien, on espère tout de même que cette rivalité restera musicale !