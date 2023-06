Dr. Dre reçoit le Hip-Hop Icon Award de l'ASCAP

Le premier du genre.

Ça aura peut-être échappé à la nouvelle génération, mais cette année on célèbre un peu les 50 ans du Hip-Hop et de sa culture. Déjà 50 longues années que les populations défavorisées aux USA ont pris le micro pour rendre leur quotidien moins ternes, avant que le mouvement ne se répande comme une traînée de poudre dans le monde entier, pendant les années 80/90. Et s'il est aujourd'hui le genre qui est peut-être le plus populaireau monde, le Rap US le doit en partie à un homme : Dr. Dre.

La légende de Compton est peut-être la figure la plus emblématique de l'histoire du mouvement, lui qui était à la fois rappeur et beatmaker / producteur, et qui a porté la musique vers les sommets pendant toute sa longue carrière. Et cette semaine, lors de la célébration des 50 ans du hip hop organisée par par l'ASCAP aux States, le taulier a été décoré et honoré comme il se doit, par un Award : le premier Hip-Hop Icon Award de l'Histoire. Évidemment, la récompense est méritée et on espère que Dre la savoure pleinement, alors que sa carrière semble un peu ralentir (mais à 58 ans, on ne peut pas lui en vouloir).

Dr. Dre avait l'air très ému pendant la remise du prix : "Je ne peux pas imaginer où ma vie serait sans le hip hop. Je réfléchissais à ce qu voulait dire 'être une icône'. Quelqu'un ou quelque chose qui est digne de respect. Vous devez probablement traîner dans le coin pendant un bout de temps pour mériter ce genre de respect. Donc, j'ai commencé à compter, et j'ai réalisé que j'ai été impliqué, couronné et pertinent pendant 40 des 50 ans du Hip Hop".

Un vrai pionnier pour le coup. La récompense lui a été remise par Snoop Dogg lui-même, peut-être celui avec qui la collaboration avec Dre a le mieux marché dans le temps. "Dre, tu es mon frère. C'est un honneur de te connaître, de travailler avec toi, de traîner avec toi et de te récompenser avec ce tout premier ASCAP Hip-Hop Icon Award", a déclaré le Big Snoop. Ces anciens, ils vont réussir à nous faire chialer... Un grand bravo à Dre, et merci pour les travaux, évidemment.