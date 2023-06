Jack Harlow : comment il a vécu le diss track de Machine Gun Kelly

Apparemment, plutôt bien.

La carrière de Jack Harlow a pris un sacré tournant en 2022 avec la sortie de son album "Come Home The Kids Miss You", en Mai, qui l'a propulsé en tête des charts avec pas mal de buzz. Avec son flow et son attitude, c'était évident qu'il allait rapidement devenir un phénomène médiatique. Mais le fait qu'il se déclare comme "The Hardest white boy since Eminem" dans son troisième album, ça a lancé des débat sur le Web. Mais aussi dans le rap game, et Machine Gun Kelly ne s'est pas privé de l'allumer via un diss track, "Renegade Freestyle".

Un morceau dans lequel MGK demande à Jack Harlow de "rendre son flow à Drake", car oui, vous aussi vous aurez noté des ressemblances dans leur façon de rapper. Invité par le podcast Rap Radar, Jack Harlow a été invité à donner sa réaction après avoir entendu ces paroles venant de MGK. "Comment on le prend? J'imagine que tu encaisses juste. C'est intéressant. Tout le monde est attaché à sa propre opinion et je me sens bien à propos de ce que j'ai dit, mais ausis à propos de la réaction que ça a provoqué. C'est comme ça", a déclaré Jack Harlow.

"Cette ligne c'était comme un monologue avec moi-même. Non pas que je revienne sur ce que j'ai dit, mais c'est juste que... Je suis un MC. Je dis mon truc. C'est normal, on veut se sentir soi-même. Quand j'ai rappé ça, je ne me suis mis aucune réserve, aucune limite", affirme le rappeur, qui n'a par contre depuis pas répondu aux lignes de MGK, qui sont bien agressives comme souvent avec lui.