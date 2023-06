Rohff répond à MC Jean Gab'1 et le clashe

Et c’est plutôt violent.

Rohff est toujours aussi énervé sur Instagram et s’en prend désormais à MC Jean Gab’1. Après les propos de ce dernier concernant Booba, Roh2f n’a pas pu s’empêcher de réagir à coups d’insultes et en ressortant des vieux dossiers.

Si on était habitué à relater les clashs de Booba avec tout le rap game, aujourd’hui, il semblerait que ce soit Housni qui ait décidé de s’embrouiller avec tout le monde. Depuis quelques jours, le rappeur se lâche sur ses réseaux et n’hésite pas à dire haut et fort le fond de sa pensée. Qu’il s’agisse de personnalités en dehors du rap game telles que Nadine Morano ou encore Éric Zemmour, d'un ennemi de toujours comme Booba ou d’anciens alliés tels que Kery James et La Mafia K’1 Fry, Rohff est chaud comme jamais.

Aujourd’hui, c’est MC Jean Gab’1 qui passe sur le billard. Lui qui enchaîne les interviews ces derniers temps, il n’hésite pas à donner son avis (bien tranchant) sur le rap actuel. Interrogé par GQ, l’artiste a émis quelques critiques, mais a également eu son lot d’éloges, notamment à l’encontre de Booba. Cependant, en qualifiant le Duc de meilleur artiste de sa génération, Gab’1 a déclenché la fureur de Rohff qui l’a alors terminé en story Instagram :

"Miskine, ce vieux guignol n’a tellement aucune personnalité qu’il a dû voler l’identité et la façon de parler d’un acteur français décédé en 1976. 56 ans, on peut dire que tu as vachement réussi ta vie little Charles. Tu es juste un distributeur de flyer qui fait de la barre fixe toute la journée parce que tu es fauché, au chômage avant la retraite, redescend vieux pointeur va".

Housni est ensuite revenu sur les propos de MC Jean Gab’1 qui, cours d’une interview pour Lacrem TV, a donné sa version des faits sur la bagarre entre Rohff et Kery James, d'il y a quelques années :

"Fais le voyou dans tes films foireux que personne n’a vu. Je viens de voir ton interview de clown par Allah, j’ai hurlé de rire, c’était plus fort que moi. Fais du stand-up, tu vas percer ! T’as récité par cœur ton scénario que tu improvises devant ton miroir depuis 2007, tu t’en es toujours pas remis ? Tu en as hagar des gens à plusieurs avec ton équipe, l’arroseur arrosé".

Il enchaîne :

"Menteur, ils étaient 3 sur toi dans la voiture, je ne t’ai rien fait moi. La connaissance qu’on a en commun t’as sauvé du penalty final, par contre ton pote c’est moi qui l’ai couché avec un djab du gauche, il a volé, il s’est relevé, il a couru. T’es quedal pour moi, sache-le. Tes barres fixes ne vont pas t’aider et Greg MMA non plus. Il a dû rigoler avec tes esquives dans le vide et ta boxe rouillée, une minute tu étais asphyxié, t’e en forme ? Imagine, moi. Tu parles trop pour un voyou, respire l’ancien".

Puis est arrivée l’heure des vieux dossiers :

"La seule fois qu’on a parlé ensemble c’était à Delabel en 2002, tu te souviens ? Tu me donnais des conseils, t’adorais mon travail, pour ça tu m’as pas clashé zerma. Tout ça, en présence de Tendem, tu m’as raconté une histoire crado que t’as culbuté un travelo sans le savoir au bois d’Bou et quand t’en es rendu compte en lui tripotant le kiki, t’as continué parce que t’étais au chaud, ce sont tes mots. Tu t’es cru drôle le vioc, j’ai failli vomir, bref".

Puis il termine :

"Parle petit Charles, parle, fais l’ancien. Des voyous j’en connais de Paris à Marseille en passant par Lyon, de 17 à 77 ans. Toi t’es un clown qui fascine les bobos. Parle petit Charles va coacher des vieilles, gigolo va. Rassure-toi Al Capone des barres fix. Fin".