La Flamme : les nominations pour la cérémonie rap dévoilées !

Elle aura lieu dans moins d'un mois !

Le rap français a longtemps entretenu un rapport conflictuel avec les cérémonies de récompenses. Qu'elles soient grand public, comme les Victoires de la Musique, ou même organisées spécialement pour le rap, ça tourne à chaque fois au ridicule, ou alors c'est le public qui est en désaccord complet avec les noms des gagnants. Mais cette année pourrait être celle de la réconciliation, puisque la cérémonie Les Flammes, dédiée au rap et aux cultures populaires, aura bientôt lieu.

Après les votes du public, on connait désormais la liste des nominés dans les différentes catégories de la cérémonie. On retrouvera notamment l'album rap de l'année, l'album de "nouvelle pop" de l'année, le feat de l'année, le meilleur morceau RnB, le meilleur morceau d'inspiration afro, la catégorie artiste masculin / artiste féminine de l'année, la révélation de l'année. Les compositeurs et les réalisateurs de clips seront eux aussi récompensés, ainsi que le concert et la cover de l'année.

Dans toutes ces catégories, certains noms se dégagent. Comme ceux de Gazo et Tiakola, nommés dans énormément de catégories différentes après l'année folle qu'ils viennent de faire. On retrouve aussi pas mal Dinos, et Disiz, un peu plus surprenant car son album est sorti en Mars 2022, alors que la cérémonie n'existait pas encore. En tout cas, on a hâte de voir à quoi va ressembler l'événement, qui aura lieu le 11 Mai 2023 au théâtre du Châtelet à Paris. Pour la liste complète des nominations, c'est juste en dessous !

LA FLAMME SPOTIFY DE L'ALBUM DE L'ANNÉE

Dinos - "Hiver À Paris"

Gazo - "KMT"

Tiakola - "Mélo"



LA FLAMME DE L'ALBUM NOUVELLE POP DE L'ANNÉE

Disiz - "L'Amour"

Stromae - "Multitude"

Tiakola - "Mélo"



LA FLAMME DU FEATURING DE L'ANNÉE

Disiz ft. Damso - "Rencontre"

Gazo ft. Damso - "Bodies"

Tiakola ft. Hamza - "Atasanté"



LA FLAMME DE L’ALBUM RAP DE L'ANNÉE

Dinos - "Hiver À Paris"

Gazo - "KMT"

SDM - "Liens du 100"



LA FLAMME DU MORCEAU R&B DE L'ANNÉE

MADEINPARIS ft. Luidji - "Pornstar Martini"

Ronisia ft. Tiakola - "Comme Moi"

Tiakola ft. Hamza - "Atasanté"



LA FLAMME DU MORCEAU AFRO OU D'INSPIRATION AFRO DE L'ANNÉE

SDM ft. Tiakola - "Redescends"

Tiakola - "Soza"

Vacra - "Tiki Taka"



LA FLAMME DE L'ARTISTE FÉMININE DE L'ANNÉE

Aya Nakamura

Lala &ce

Ronisia



LA FLAMME DE L'ARTISTE MASCULIN DE L'ANNÉE

Dinos

Gazo

Tiakola



LA FLAMME DE LA RÉVÉLATION FÉMININE DE L'ANNÉE

mademoiselle lou

Maureen

Ronisia



LA FLAMME DE LA RÉVÉLATION MASCULINE DE L'ANNÉE

Kerchak

So La Lune

Werenoi



LA FLAMME DU COMPOSITEUR DE L'ANNÉE

Flem

Shiruken Music

Tarik Azzouz



LA FLAMME DU CLIP DE L'ANNÉE

Disiz ft. Damso - "Rencontre" (Clip réalisé par Yagooz, produit par SUBLIME)

Josman - "Intro" (Clip réalisé par Marius Gonzalez, produit par Solab)

Shay - "DA" (Clip réalisé par Guillaume Doubet, produit par PELICAN PARIS)



LA FLAMME DU CONCERT DE L'ANNÉE

Booba - Stade de France (produit par Arachnée Productions & Tallac Records)

Damso - Accor Arena (produit par Yuma Productions & The Vie)

Laylow - Accor Arena (produit par Pedro Booking)



LA FLAMME DE LA COVER D’ALBUM DE L'ANNÉE

Disiz - "L’Amour" (Cover par Delphine Migueres et Rægular)

Josman - "M.A.N. (Black Roses & Lost Feelings)" (Cover par Dorian Feraud et Marius Gonzalez)

Prince Waly - "Moussa" (Cover par Fifou)