Alkpote ravi de s'être trompé sur "Ogre"

Le 3 février 2023, Alkpote a dévoilé son dernier album, le 13e de sa carrière, baptisé "LSDC" : "Le Spectacle Doit Continuer". Un retour dans les bacs prometteur pour l'empereur de la crasserie qui compte bien revenir à ses "premiers amours" avec ce nouvel opus. Une volonté pour le créateur de la marque Sucepute de ne pas faire la même erreur qu'avec son album précédent "Ogre" sorti à l'été 2021. Un disque qui a été une véritable erreur de parcours selon Atef Kahlaoui, faute à sa maison de disques qui l'aurait trop influencé à faire des sons qui ne lui ressemblaient pas vraiment. Interviewé par les journalistes de Libération, l'empereur explique :

"Sur Ogre, j’ai tenté des choses qui ne me ressemblent pas. (…) J’ai écrit “Belles” comme ça, en cinq minutes. Si ça avait marché, j’aurais arrêté tout le rap que je fais, toutes les rimes techniques à la con, et je n’aurais plus fait que des chansons en cinq minutes. Dieu merci, ça n’a pas pris."