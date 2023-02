Trippie Redd menacé par des hackers ?

Ils lui auraient demandé 1 million en échange de son album.

Trippie Redd ne fait plus toutes les semaines la une des médias rap US. Il faut dire que son clash avec 6ix9ine est terminé, puisque la "Snitch" est morte dans le film et que plus personne n'en parle. Mais Trippie, lui, continue par contre à abreuver ses fans de bons morceaux. Il a même sorti un tout nouvel album, le 20 janvier. Un projet nommé "Mansion Musik" et qui contient des fats avec la totalité du gratin rap US actuel : Chief Keef, Lil Baby, Lil Durk, Kodack Black DaBaby et plein d'autres.

Un album attendu donc, mais qui a failli ne jamais voir le jour sous cette forme, si on en croit le rappeur. Interviewé par Apple Music pour la sortie de son projet, Trippie Redd a avoué n'avoir pas eu le temps de bosser le mix de certains morceaux, à cause... de hackers ! Des pirates informatiques ont en effet eu accès à certains de ses projets et lui ont demandé 1 million de dollars pour ne pas les faire fuiter : "Je n'ai pas trop parlé de ça, mais je vais le faire aujourd'hui. On m'a demandé une rançon pour mon album. Ils voulaient que je paye un million de dollars parce qu'ils avaient tous mes enregistrements. Tous les derniers morceaux. Tous les feats. Donc j'ai dû accélérer la sortie de l'album".

Une bonne solution pour ne pas payer, est en effet de sortir l'album rapidement, ce qui rend la menace des hackers complètement inutile. Il avoue donc que, coincé entre le fait de ne rien sortir, et que le public découvre des morceaux mal mixés, et le fait d'assumer la mauvaise qualité du mix en sortant tout de même le projet, il a fait le second choix, puisque dans les deux cas, les fans auraient eu accès à des morceaux mal mixés.

Mais globalement, après l'avoir bien saigné, on peut dire que le projet de Trippie Redd reste tout de même très quali, à l'exception de certains titres.