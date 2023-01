Freeze Corleone, Gazo et Vald ont été les artistes les recherchés sur Genius

Rap Minerz a dévoilé le classement de l'année 2022.

Le média rap spécialiste des données Rap Minerz a dévoilé ses "DATA AWARDZ", sorte de rétrospective chiffrée de l'année 2022. Parmi les différentes catégories, on peut retrouver "les rappeurs aux lyrics les plus consultés". Un classement basé sur le cumul du nombre de vues des pages Genius des morceaux. Les trois boss de ce classement sont Vald, premier avec 542 000 vues, Freeze Corleone est deuxième avec 384 000 vues et Gazo, troisième avec 301 000 vues !

Les trois rappeurs sont suivis de près par Dinos, le S-Crew, Lomepal, SCH, Damso, Osirus Jack et Josman se place à la dixième place. Tous ces artistes ont sorti un projet cette année, sauf Damso qui n'a pas besoin d'être actif pour fasciner les curieux de lyrics sales.

Comment expliquer ce top 3 ?

C'est assez simple, Gazo et son tube "Die" est resté top single pendant une durée record, encore une fois selon Rap Minerz. Cela semble logique que son hit soit régulièrement consulté tant il fascine le monde du rap depuis de nombreuses semaines.

Freeze Corleone est un habitué de ce classement. Ses textes sont bourrés de références à des films, des personnages célèbres, ou des théories alambiquées. Écouter Freeze Corleone c'est toujours finir sur Genius ou Wikipédia…

Quant à Vald, même si le rappeur est un habitué des nombreuses références comme Freeze, et que ses textes sont aussi complexes à comprendre, on peut trouver une autre raison à cette domination du top. En effet, le rappeur d'Aulnay avait engendré malgré lui un buzz autour de son état de santé. Dans son morceau "FEELINGS", une phase a perturbé les auditeurs :

"Tout c'que j'aime me fait prendre des péchés, et le cancer m'a dit d'me dépêcher"

Depuis, le rappeur a démenti la rumeur et rassuré ses fans : non, il n'a pas de cancer. N'empêche que pas mal de curieux ont dû écumer le texte pour y trouver des indices. On connaît les fans du V, quand il s'agit de décortiquer ses textes et déclarations, il y a bien souvent excès de zèle.

Parmi les autres classements de Rap Minerz, on peut retrouver :

Le rappeur le plus productif, le producteur le plus productif, le rappeur qui a fait le plus de featurings, le beatmaker qui a collaboré avec le plus de rappeurs, l'artiste au vocabulaire le plus diversifié… On vous invite à checker ça sur la page Instagram de Rap Minerz !

M