Heuss l'Enfoiré met la pression pour son retour

Avec une annonce claire.

S'il y a bien un rappeur qui a marqué le rap game FR ces dernières années, c'est bien Heuss l'Enfoiré. Si l'artiste s'est révélé aux yeux du grand public avec des singles radio comme "Les méchants", "Khapta", "Aristocrate", mais aussi des feats comme "Moulaga" ou "Ne Reviens Pas", il est aussi un kickeur très solide. C'est même d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait repéré par Fianso et le label Affranchis Music, mais aussi par les médias spécialisés. Pour ceux qui en doutent, retournez donc écouter la série des freestyles "BX Land", des missiles, ou encore "Midi Midi".

Sauf que voilà : que ce soit la version single, ou la version kickeur de Heuss L'Enfoiré, ça fait un petit bout de temps qu'on attend le retour du prodige de Villeneuve-la-Garenne et de Saint-Ouen avec un album. On a eu droit à quelques nouveautés, avec de très bons morceaux comme "L'ancien", "L'Enflure", mais aussi un single avec Ninho où ils reprennent la marseillaise, ou encore un album commun avec Vald. On pensait donc que son retour avec un nouvel album serait rapide. D'autant que "En Esprit", sorti en 2019, a fait double platine, de quoi donner de la confiance à l'artiste.

Mais cette fois, ça pourrait bien être la bonne ! On ne sait pas si il va revenir avec un album, ou simplement avec un gros titre qui tape, mais une chose est sûr : Heuss l'Enfoiré est de retour. Sur Snapchat, en story, il a fait passer un message clair : "Dans 7 jours je vais vous faire montrer c'est quoi du rap", suivi d'emojis qui rigolent. Avec ce genre de messages, il va falloir assumer, et comme on sait ce dont Heuss est capable au micro, on a vraiment hâte d'être dans 7 jours. Le compte à rebours est lancé !