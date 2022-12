Wiz Khalifa va-t-il se lancer dans le MMA ?

Le rappeur s'entraîne depuis presque 5 ans...

Wiz Khalifa s'est construit une image bien particulière dans le rap game depuis son explosion, via notamment le banger "Black and Yellow" : celle d'un énorme fumeur de joints, parfois un peu stone et mou. Il était d'ailleurs très affilié à Snoop Dogg, autre grand fumeur, ayant collaboré avec lui à de nombreuses reprises. Wiz avait même lancé sa propre variété de weed, la "Khalifa Kush", et faisait partie de ces rappeurs dont on dit qu'ils aiment beaucoup profiter de la vie. Pas forcément ceux contre qui on aurait peur du 1v1, du coup.

Mais le rappeur a bien changé depuis. Si on se doute qu'il continue à consommer occasionnellement toutes sortes de substances récréatives, Wiz Khalifa s'est mis à fond dans le sport, et la préparation physique. Pas n'importe quel sport, le MMA, un des plus brutaux au monde. Invité par Logan Paul dans son émission "Impaulsive", le rappeur a déclaré qu'il aimerait bien aller plus loin dans cette discipline: "Je m'entraîne depuis environ cinq ans maintenant. Je ne sais pas, je m'amuse avec ça. C'est juste marrant. C'est cool d'apprendre de nouvelles choses. Je pense que plus on vieillit, plus on s'intéresse à différentes choses".

Et quand on l'interroge sur le fait de faire des combats officiels en MMA, il répond : "Je ne dirai pas non, car tout peut arriver. Moi, je suis absolument prêt à tout". Aucun combat à son actif donc, mais Wiz Khalifa a l'air chaud comme jamais pour enfiler les gants dans un vrai fight. On serait vraiment curieux de voir ce que ça donnerait, et vous?