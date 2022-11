Wiz Khalifa a déconné avec sa meuf dans "Memory Lane"

Extrait de la réédition "Multiverse (Deluxe)" sorti le 21 octobre.

Dans le clip de "Memory Lane", dirigé par Andrea Saavedra, on suit une jeune femme qui décide d'effacer ses souvenirs après une rupture douloureuse. Tout au long du morceau, on comprend que c'est la petite-amie de Wiz. On la voit revivre les moments forts de sa relation avec le rappeur, jusqu'à ce qu'elle découvre des messages compromettants sur le téléphone de ce dernier. C'est touchant et ça rappellera peut-être des souvenirs à certain(e)s d'entre vous... Le clip aux plans chiadés est plutôt beau gosse, tout comme ses deux protagonistes.