Vegedream a dévoilé son nouvel hymne pour les Bleus !

Encore merci aux Bleus, évidemment.

Pas de troisième étoile sur le maillot de nos Bleus de l’Équipe de France de Football, du moins pour le moment. Car si on en juge par les qualités démontrées par les joueurs pendant cette Coupe du Monde 2022, on a encore de belles années devant nous, même si Griezmann, Giroud et Lloris ne seront probablement plus de la partie. Notre parcours s'achève donc en finale, contre l'Argentine au terme d'un match légendaire, d'abord très difficile pour nous, avant de basculer dans une folie que seule le football peut nous offrir.

Malgré la défaite, on savait déjà que Vegedream avait préparé un nouvel hymne des Bleus pour succéder à "Ramenez la coupe à la maison", en 2018. Et il avait annoncé son intention de le sortir, pour remercier les joueurs de nous avoir fait vibrer pendant cette compétition, notamment contre l'Angleterre et le Maroc. Le morceau vient d'être dévoilé aujourd'hui même, il s'appelle "Merci les Bleus" et il est un peu la suite parfaite à son précédent hymne, auquel il ressemble pas mal.

Dans la structure déjà, avec les noms des joueurs qui sont là encore listés, avec de nouveaux arrivants comme Kolo Muani, Upamecano, Konate et quelques autres. Dans la rythmique aussi, puisque le morceau est assez dansant, et les sonorités afro sont encore très présentes et toujours aussi efficaces. Le morceau sort dans le timing parfait pour fêter la Nouvelle Année. Mais au vu du résultat final, pas sûr que Vegedream ait le même succès qu'avec son précédent tube pour les Bleus. En tout cas, on en profite pour remercier aussi nos Bleus pour ce très beau parcours, et féliciter les Argentins pour ce grand moment de football.