En compagnie de Fat Joe.

Deux grands du rap game US sont de passage à Paris. DJ Khaled, accompagné de Fat Joe, a partagé son excitation sur les réseaux sociaux, lui qui découvre la capitale pour la première fois.

DJ Khaled travaille dur et ne semble jamais s’arrêter. Son dernier album "God Did" dévoilé le 28 août dernier a été un véritable succès et a surtout fait beaucoup parler de lui. Un bon nombre de morceaux du projet ont eu droit à leurs clips et le producteur est probablement déjà sur d’autres projets. Lui qui évoque souvent son acharnement au travail qui l’a conduit là où il est aujourd’hui, il s'accorde aussi parfois une petite pause. Comme nous, DJ Khaled prend des vacances.

Fat Joe et DJ Khaled à Paris pic.twitter.com/8DBV8uH0Sk — GENERATIONS (@generations) November 29, 2022

DJ Khaled est de passage à Paris 😭🇨🇵 ! pic.twitter.com/J6mgW7Dwt2 — Hyconiq (@Hyconiqmag_) November 29, 2022

L’interprète de "Beautiful" fêtait son anniversaire il y a seulement quelques jours et c’est dans la ville lumière qu’il a continué les festivités. L’artiste a partagé ses aventures parisiennes en compagnie de Fat Joe, toujours présent à ses côtés, avec ses fans sur ses réseaux. Ils ont donc pu découvrir un DJ Khaled, 47 ans, tout excité dans ses diverses stories, tel un enfant le jour de Noël. Entre des photos devant la Tour Eiffel, l’Arc de triomphe ou encore la découverte de la gastronomie française, Khaled semble s’être éclaté…un vrai touriste ! Il le dit lui-même :

"Paris, je suis là, regarde. Ma première fois à Paris. Tu entends, Biggie ? Ma première fois ! C’est magnifique ici, mon gars. J’aime déjà les Parisiens, trop d’amour".

Dj Khaled est à Paris pour la 1ère fois de sa vie, en compagnie de Fat Joe !



Regardez comme il est heureux. 😂🫶 pic.twitter.com/iUBmEaVFld — HipHopDX France (@HiphopdxFR) November 29, 2022

Mais le plus drôle restera quand même ses tentatives de prononciation de l’Arc de Triomphe : "Comment ça s’appelle, Jimmy ? Ça s’appelle Arc de Fionf ?". Une séquence plutôt comique qui montre aussi son intérêt pour la ville.

Un passage à Paris qu’il n’est pas prêt d’oublier et nous non plus !