Takeoff : première cérémonie hommage

Une journée pleine d'émotions.

Il y a à peine une semaine, le rap US perdait une de ses personnalités les plus emblématiques de l'histoire récente, Takeoff. Le membre des Migos est décédé suite à une fusillade, survenue alors qu'il assistait à une partie de dés dans un bowling à Houston. Touché à la tête et au torse, il est mort assez rapidement des suites de ses blessures, plusieurs autres personnes ont dû être elles aussi transportées à l'hôpital à cause de ces coups de feu. L'auteur du crime est pour l'instant toujours en fuite selon les dernières news.

En attendant d'en savoir plus sur cette affaire, c'est l'heure de faire son deuil pour les amis et les proches du rappeur, qui sont nombreux dans sa ville d'Atlanta. Le 4 Novembre avait lieu la première veillée funèbre officielle, à laquelle était conviés de nombreux proches de Takeoff. Des images ont été partagées par un des vigiles présents lors de la cérémonie et on y voit des gens allumer des bougies et des chandelles pour lui rendre hommage. La foule était nombreuse et les images sont assez émouvantes.

Takeoff’s friends & family hold Atlanta candle lighting ceremony in his honor 🙏https://t.co/FoC4kyecyo pic.twitter.com/YaxVIamP0j — HipHopDX (@HipHopDX) November 5, 2022

La ville d'Atlanta vient donc de perdre un de ses Beatles, puisque c'est comme ça qu'on surnommait les Migos après l'incroyable carton de "Culture", sorti en 2017. Un disque qui avait imposé le groupe comme des leaders du rap game US. On ne peut également s'empêcher de penser à tout ce gâchis de talents dans le rap US, avec des rappeurs hyper talentueux qui se font tués, soit à cause d'histoires de rues, de jeux d'argent, ou simplement parce qu'ils partagent leur localisation sur les réseaux...