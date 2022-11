Booba violemment clashé par Maes

Le rappeur du 93 a décidé d'attaquer le Duc de front.

Tout le monde savait que les liens entre Booba et Maes n'allaient pas durer longtemps. Pas la même mentalité, pas le même vécu ni le même environnement, et pas les mêmes références, puisque l'artiste du 93 montre souvent qu'il est fan de Rohff en story. On n'avait pourtant pas imaginé que ça se finirait en embrouille entre les deux et que ça irait aussi loin : rumeurs d'adultère, insultes, menaces, coups bas sur la famille, ces dernières semaines les deux rappeurs ont montré qu'ils ne s'entendaient plus du tout.

Mais contrairement à beaucoup d'autres artistes anciennement proches de Booba, Maes a décidé de ne pas se laisser faire et d'attaquer de front, sur les réseaux, afin de mettre en avant sa version des faits. Il commence déjà par l'insulter, pour faire les choses bien : "En plus d'être une balance t'es un ingrat", déclare Maes en story. Avant d'en poster une deuxième dans laquelle il dit : "Blanche ça vient de qui? Fais pas l'ancien qui donne des tubes aux jeunes, c'est grâce à nous que t'as tenu les 5 dernières années. En attendant, mon son n'a jamais été déclassé par une autre de tes sorties. Remercie nous sale ingrat".

Maes pointe ici quelque chose d'intéressant, le fait que les derniers gros succès de vente de Booba étaient presque tous des featurings, avec des artistes plus jeunes que lui. Évidemment, Booba n'allait pas laisser tout ça sans réponse et il a répondu en story, en disant "Ça y est on l'a perdu", suivi de plein d'emojis qui rigolent. Mais pas sûr que les émojis suffisent à éteindre l'incendie qu'est en train de déclencher Maes. En tout cas il n'a pas froid aux yeux !