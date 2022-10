Booba encore banni de Twitter ?

On a beaucoup de mal à suivre...

Ce n'est un secret pour personne, Booba est une des personnalités les plus clivantes de ce rap game. Celui qui faisait quasiment l'unanimité dans le game lors de la sortie de "Ouest Side" s'est petit à petit construit une image de machine à clashs infréquentable, s'embrouillant avec presque tous les rappeurs à qui il a un jour donné de la force. Mais sa voix porte énormément, car le rappeur est très suivi sur les réseaux sociaux, que ses fans sont nombreux, dévoués et organisés, et il a donc le pouvoir de salir une réputation.

Récemment, Magalie Berdah ou encore Maes en ont fait les frais. Si ses dérapages lui ont souvent valu d'être banni des réseaux sociaux, Booba était relativement tranquille à ce niveau là ces dernières semaines, remportant tous ses procès, notamment face à Instagram, qui avait injustement fermé son compte. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est le compte Twitter de Booba qui a tout simplement disparu, sans trop d'explication. Le rappeur a, pendant toute la journée d'hier et avant-hier, donné son avis sur la sanction judiciaire infligée à Jean-Marc Morandini pour détournement de mineurs.

Une peine extrêmement faible, ce qui a eu le don de faire sortir Booba de ses gonds. Mais au lieu d'insulter et de risquer des sanctions, il a simplement annoncé que tout ça le dégoûtait et qu'il avait besoin de s'éloigner des réseaux. Quelques instants plus tard, son compte Twitter était supprimé. On n'arrive pas à savoir s'il s'agit d'un coup de comm' de la part du Duc, ou s'il a vraiment préféré couper son compte pour éviter de dire des choses pénalement répréhensibles, notamment à Morandini. Ou encore, si Twitter a décidé de supprimer le compte de Kopp pour n'avoir pas respecté les règles de la plateforme... Quoiqu'il en soit, c'est assez étrange comme coïncidence, en pleine affaire Morandini sur laquelle il donnait justement son avis...