Snoop Dogg : sa rouleuse personnelle se confie sur son incroyable consommation de joints

C'est plus que ce que vous pensez !

Ce n'est un secret pour personne, Snoop Dogg est sûrement l'un des plus gros fumeurs de tout le rap game. Sa consommation est telle qu'il a dû récemment embaucher une rouleuse personnelle rémunérée à plus de 50 000 dollars par an, un salaire qui a d'ailleurs augmenté il y a quelques mois en raison de l'inflation.

Celle à avoir décroché ce poste insolite, c'est Ranagade PerRana. Invitée de l'émission de radio australienne "The Kyle and Jackie O Show", la jeune femme s'est confiée sur son activité, expliquant notamment rouler entre 75 et 150 joints par jour.

"Depuis que j'ai été embauché, j'ai dû rouler plus de 450 000 joints. Je fais environ une demi-livre par jour, soit 75 à 150 joints."

D'après elle, Snoop ne part jamais sans avoir au minimum un joint sur lui. Une consommation qu'on ne pensait pas aussi impressionnante, surtout suite aux récentes déclarations du Doggfather à ce sujet. Un peu plus loin dans l'interview, Ranagade PerRana a également raconté comment s'était déroulé son recrutement.

"Je me suis présentée au rendez-vous, ils m'ont fait rouler, et m'ont dit que j'étais géniale. [...] Ils m'ont dit de revenir le lendemain pour un "roll-off" avec d'autres personnes. Il y avait un ingénieur du son de Snoop, et un rouleur de cigares vénézuéliens. Et je les ai fumés, c'est le moins qu'on puisse dire !"

Dans une interview donnée au "Howard Stern Show" en octobre 2019 aux côtés de l'acteur et passionné de weed Seth Rogen, Snoop avait ainsi expliqué qu'il fumait beaucoup trop pour rouler lui-même : il n'a tout simplement pas le temps !