Dinos annonce l'ouverture d'un pop-up store pour son nouvel album, "Un hiver à Paris"

Alors que le nouvel album de Dinos, "Hiver à Paris" va sortir le 4 novembre prochain, le rappeur voit les choses en grand pour accompagner cette publication. Il vient d'annoncer l'ouverture d'un pop-up store qui va permettre aux fans de se procurer le projet en édition limitée (CD ou double vinyle), mais aussi du merchandising lié à la sortie de son opus. Une nouvelle qui a vraiment enthousiasmé le rappeur si on en croit le message qu'il a écrit sur Twitter :

POP UPPP HIVER À PARIS DU 27 AU 30 OCTOBRE COURTESY OF @oumardinho. J’ECRIS EN MAJUSCULE PARCE QUE C DLA DINGUERIE ON A DU MERCH INCROYABLE ET LE NOUVEAU MAILLOT DINOS FC SAISON 22/23 ET QUE L’ALBUM SORT DS PAS LONGTEMPS C DLA DINGUERIE PRECOMMANDEZ!!!!!