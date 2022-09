Kaaris a été libéré de garde-à-vue

Le rappeur de Sevran est de nouveau libre.

Le 28 septembre dernier, on apprenait que Kaaris était placé en garde-à-vue pour violences conjugales au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Son ex-compagne, Linda, dont Booba est un des premiers soutiens, l'accuse en effet de lui avoir donné des coups en janvier 2021. Le rappeur de Sevran n'est pas resté longtemps en GAV puisqu'il a été libéré le lendemain.

Les avocats de K double A, Me Yassine Maharsi et Me Yassine Yakouti, se sont exprimés auprès de France Info après à la libération de leur client.

"Il est heureux d'avoir pu s'exprimer devant la justice pour répondre aux mensonges de son ex sur internet."

K2A est resté quinze heures au commissariat et a passé huit heures à se confronter avec son ex-compagne afin que les enquêteurs puissent démêler le vrai du faux.

Surtout les conseils du rappeur ont profité de cette garde-à-vue pour porter plainte pour dénonciation calomnieuse :

"Linda a orchestré de toutes pièces les faits de violence qu’elle a par la suite dénoncés à l’autorité judiciaire pour exercer une forme de pression médiatique, juridique et financière."

A l'issue de cette garde-à-vue, les avocats de l'artiste se veulent sereins :

"Après 8 heures de confrontations, où nous avons interrogé son accusatrice sur ses mensonges, le procureur a décidé de lever la garde à vue."

Un avis pas du tout partagé par les avocats de la plaignante qui pense que cette GAV sera suivi de poursuites contre Kaaris.

"Nous pensons que le parquet se donne quelques jours de réflexion vu la médiatisation du dossier et, sans aucun doute, il convoquera Kaaris devant le tribunal correctionnel d’Evry."

L'enquête se poursuit et ce sera à la justice de trancher désormais.