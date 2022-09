Kaaris est en garde-à-vue !

Il fait face à une plainte pour violences conjugales.

Ce n'est un secret pour personne que la séparation entre Kaaris et son ancienne compagne Linda se passe mal. Booba s'en est assez délecté sur les réseaux sociaux. Le conflit entre les anciens amants a pris un tournant encore plus dramatique ce matin puisqu'on apprend que K double A a été placé en garde-à-vue au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), une information que Le Parisien s'est fait confirmer par le parquet d’Évry-Courcouronnes. Elle l'accuse notamment de violences et de lui avoir porté des coups en janvier 2021.

Ce placement en GAV fait suite à la plainte déposée par Linda pour violences. Le Parisien rappelle les faits :

"Elle y racontait avoir eu ses ongles arrachés sous la violence des coups de poing et de pied de Kaaris. Le parquet d’Évry-Courcouronnes avait ouvert une enquête préliminaire pour les faits présumés de violence volontaire contre le rappeur et non assistance à personne en danger contre sa nouvelle compagne, Marion P."

Contacté par le quotidien, l'avocat de Kaaris, Me Yassine Maharsi, explique que cette démarche était normale et que c'est même lui et son client qui l'avait demandé afin de faire toute la lumière sur les accusations proférées contre le rappeur.

Nous avons insisté pour qu’il soit entendu le plus rapidement possible et avons demandé une confrontation pour mettre son accusatrice face à ses contradictions. C’est la procédure classique dans ce genre de situation. Mon client est très serein."

Même son de cloche chez l'avocat de Linda, Maître Adrien Gabeaud qui déclare :

"Ma cliente l’attendait. Ce sera l’occasion de confirmer les violences odieuses et lâches de Kaaris sur son ex-compagne. Malgré toutes les tentatives à l’encontre de ma cliente, celle-ci est très déterminée à faire valoir ses droits."

Il n'y en a qu'un qui se réjouit de cet évémenent c'est évidemment le Duc qui a une nouvelle fois twitté plus vite que son ombre.