Booba vs. Rohff : Housni s'énerve et menace, il veut un "bain de sang"

ROH2F s'est totalement lâché dans un long message publié sur Instagram.

Alors que le combat entre Booba et Rohff semble clairement dans l'impasse pour ne pas dire totalement enterré par des problèmes d'organisation et d'argent et alors que le Duc est reparti à fond dans sa guerre contre les influenceurs, Housni ne désarme pas et vient de publier un très long texte sur Instagram dans lequel il ne mâche pas ses mots et où il explique que, de tout façon, tout ça se réglera un jour d'une façon ou d'une autre.

"A cause de ses manigances, j'ai fini en prison. Vous avez envie de lui faire du bien ? Lui faire gagner des millions ? Vous êtes si naïfs et généreux ? Vous n'avez plus aucune dignité ? Le mec insulte Dieu, ses prophètes et saintes et vous arrivez à faire passer votre passion pour l'argent, les réseaux, le business avant vos convictions ? Où est votre fierté ? Moi je dois faire 50/50 avec ce suppôt de Satan ? Moi aussi je vais devoir payer un coach, faire une diet de 3 mois, vous m'entendez chialer ? Pourtant selon lui je suis fauché ou non ? Il faut plaindre l'arrogant qui joue au multimillionnaire en se moquant de la hess ? Je dois l'arranger, accepter ses exigences et l'enrichir après tout le mal qu'il m'a fait ? Il a pas dit qu'il allait me baiser en anglaise ? Il semblait pas si sûr de lui ? 100% des gains, c'est pas mieux que 50/50 ? Ah je dois suivre tout ce qu'il me dicte ? Je dois courir après lui quand il fait sa meuf ? Un putain de bouffon pareil qui me fuit dans la street ? Un tête-à-tête c'est gratuit non ?"

Plus loin, il réitère ce qu'il veut vraiment : "un règlement de comptes", purement et simplement.

"Il n'y a ni fair-play ni respect possible. Un tête-à-tête c'est gratuit non ? C'est un règlement de comptes, pas une compétition de sportifs de haut niveau. Jamais il ne gagnera un euro sur moi, c'est un bain de sang dans le ring et sans arbitre car j'aurais envie de le terminer à terre, je sais même pas si je suis capable de respecter les règles tellement je lui veux du mal, vous ne comprenez pas ?"

Et de conclure, prophétique :

"Ça se réglera d'une manière ou d'une autre, le temps est plus fort que nous tous."