Aya Nakamura en garde à vue !

En compagnie de son conjoint avec qui elle s'est battue.

Quand on pense problème avec la justice ou garde à vue, on ne pensait pas forcément à Aya Nakamura. Et pourtant, c'est bel et bien la chanteuse qui s'est retrouvée en cellule ce week-end après une dispute avec son compagnon, Vladimir Boudnikoff. Le couple s'est battu et a été accusé de "violences réciproques sur conjoint". Si depuis, ils ont été remis en liberté, ils passeront quand même devant la justice puisqu'ils sont convoqués au tribunal de Bobigny en novembre prochain.

Le Parisien a réussi à avoir des détails quant à la bagarre entre le couple qui a dégénéré leur occasionnant leur arrestation et plusieurs jours d'ITT. Le quotidien explique ainsi qu'une dispute entre le couple a commencé samedi et que, selon leurs informations Vladimir Boudnikoff aurait menacé Aya et ses amis avec une arme.

"L’artiste de 27 ans — née à Bamako (Mali) mais qui a grandi à Aulnay-sous-Bois, dans le 93 — quitte alors son domicile et décide d’y revenir accompagnée de deux amis. À leur arrivée, Vladimir Boudnikoff les aurait alors menacés avec une arme à feu. Le trio compose le 17 et une patrouille de police, qui avait également été contactée par le voisinage du couple, se rend dans la résidence. Au sein de l’appartement, tous les protagonistes ont été interpellés et placés en garde à vue. Celle-ci n’aura duré que « quelques heures », confie une source judiciaire. Une perquisition a ensuite été menée dimanche au domicile du couple et les forces de l’ordre ont découvert une arme factice, une carabine, 14 000 euros et trois pieds de cannabis. Les deux amis de la chanteuse, entendus, ont été remis en liberté. Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ont également été examinés par des médecins d’une unité médico-judiciaire et se sont vu prescrire, chacun, « trois jours d’incapacité temporaire de travail (ITT) », d’après une source judiciaire. La nature de leurs blessures n’a, en revanche, pas été révélée."

En couple depuis 2020 avec le producteur, Aya Nakamura a également eu un enfant avec celui qui est aussi son manager.