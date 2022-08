Lil Durk blessé aux yeux par des fumigènes sur scène, les images sont impressionnantes

Lil Durk a subi ce qui semblait être une blessure mineure lors de sa performance durant festival qui se déroulait à Chicago. Sur une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on voit le rappeur de Chicago rentrer sur scène au milieu d'explosion. C'est à ce moment qu'il a pris quelque chose dans les yeux, ce qui ne l'a pas empêché de terminer son set, utilisant son t-shirt pour calmer la douleur.

Devant son public, Lil Durk a pris sur lui pour terminer son concert. Il faut dire aussi que le line-up était d'une rare densité et qu'il ne fallait certainement pas lâcher l'affaire. En effet, on retrouvait également des artistes comme Lil Baby, J Cole, Doja Cat, Dua Lipa, Machine Gun Kelly, Big Sean, The Kid Laroi, Denzel Curry, Cordae, Jazmine Sullivan, Don Toliver, YG, Willow, Teezo Touchdown, Baby Tate, Coi Leray, Tinashe, Dominic Fike et bien d'autres.