Nicki Minaj : son mari condamné, elle réagit

Une histoire un peu sombre...

On attend toujours le retour de Nicki Minaj avec un véritable nouvel album solide. Car depuis "Queen" sorti il y a 4 ans, on a eu droit qu'à des rééditions, des singles un peu isolés sans trop de suite (mais parfois très bons) et on sent que la rappeuse est petit à petit en train de s'éloigner du rap game, ce qui ne l'empêche pas de balancer quelques piques à ses rivaux de temps en temps. Il faut dire qu'elle est désormais mère de famille et qu'elle a aussi pas mal de problèmes à gérer, notamment les soucis judiciaires de son mari, au passé visiblement assez sombre...

Son mari, Kenneth Petty, vient en effet d'être condamné à un an de détention, pour ne pas s'être inscrit au registre des délinquants sexuels lors de l'installation du couple Minaj / Petty en Californie. S'il devait obligatoirement s'inscrire au fichier des délinquants sexuels, c'est à cause d'une condamnation pour viol qui lui avait valu 4 ans de prison dans l'état de New York pour des faits qui remontent à 1994. Âgé de 44 ans aujourd'hui, l'accusation avait au départ exigé 15 mois de prison ferme et 5 ans de probation (mise à l'épreuve judiciaire pendant laquelle vous pouvez être renvoyé en prison très rapidement), mais la cour aura finalement été plus clémente, puisque Kenneth Petty effectuera une seule année de détention et cette peine sera effectuée à domicile. Il aura ensuite 3 ans de probation, et une amende de 55 000 dollars, une sentence qui n'a apparemment pas plu aux autorités fédérales américaines selon le média TMZ.

Nicki Minaj, elle, a déjà réagi à la nouvelle de la condamnation de son mari, en postant des photos de famille sur son compte Instagram. Par le passé, la rappeuse avait défendu son mari bec et ongles, en disant notamment que dans cette affaire de viol, son mari avait alors 16 ans, sa victime 15 et qu'ils étaient en couple. Mais elle avait aussi été accusée d'avoir menacé et harcelé la victime de son mari, une dénommée Jennifer Hough, il y a quelques années. Cette dernière avait d'ailleurs porté plainte pour harcèlement et intimidation de témoin. Bref, une histoire bien sombre...