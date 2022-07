Booba allume à nouveau JoeyStarr

Quand le Duc a un peu de temps, il revient embêter ses anciennes "victimes".

Pas de vacances d'été pour Booba, qui est encore sur tous les fronts en ce moment. Sa guerre contre Marc Blatta et les influenceurs / escrocs ne fait apparemment que commencer et il a lancé des hordes de gens sur toutes les marques partenaires de ses ennemis. En parallèle, il a aussi officialisé la paix avec Maes et a d'ailleurs dévoilé leur single "Pablo" attendu de longue date. Mais il a encore du temps pour clasher ses ennemis plus anciens. Cette fois c'est JoeyStarr qui va prendre une balle perdue, car le rappeur de NTM a fait l'actualité bien malgré lui.

Dans une vidéo de McFly et Carlito, avec David Guetta, on apprend que le Jaguar a fait un énorme bide à Ibiza dans le passé, lors d'une soirée. Un bide apparemment monstrueux que le DJ a mis sur le compte de son manque de notoriété à Ibiza, ce qui fait que les gens étaient moins réceptifs à l'énergie de Joey. Il est vrai que le public du paradis des clubbers est particulier et assez éloigné de l'univers du NTM ou du rap français. Booba ne pouvait évidemment pas laisser passer l'occasion d'en rajouter une couche, en allant attaquer son rival.

Il a reposté en story des screens de l'article avec en légende "Manque de notoriété aux Baléares mais pas que...", avec des emojis qui pleurent de rire. Il a aussi ressorti un "dossier" d'on ne sait pas où, une photo sur laquelle on voit Joeystarr avec un look un peu particulier, visiblement pour une soirée mondaine. En légende on peut lire "Lourd la jupe, jsuis sûr t'as pas de culotte en dessous vieux coquin va", mais aussi "Le Duc de Stalingrad" en référence au quartier de Paris, miné par la drogue. Probablement une référence masquée aux addictions de Joey Starr. Coup bas de la part de Booba !