Snoop Dogg fume de 15 à 25 "cigarettes spéciales" par jour

Tout dépend de son activité du jour...

On comprend mieux pourquoi il a augmenté son rouleur de joints personnel. C'est que le type en question ne chôme pas ! D'accord, il y a l'inflation, la principale raison invoquée par Snoop Dogg mais c'est aussi et surtout lié à sa consommation de "cigarettes spéciales" ! Le rappeur de Los Angeles a en effet reconnu dans une interview qu'il en fumait de 15 à 25 par jour ! De quoi se mettre bien, bien, bien. Evidemment, ce n'est pas une surprise, on savait le président de Death Row Records gros consommateur de weed mais là, dans le podcast de son acolyte Martha Stewart, "The Martha Stewart Podcast", Snoop D-O-Double-G revient sur sa consommation qui varie selon ses activités de la journée. A la question "Peux-tu me dire combien tu fumes de cigarettes spéciales par jour ?", il répond avec une totale liberté :

Ça dépend. Quand je tourne à la télévision, peut-être environ 15 par jour. Mais quand je fais de la musique, c'est plus probablement 25 et le truc, c'est quand je suis avec toi, tu es la reine de la seconde main. Je m'assure que tu obtiennes toute la fumée dont tu as besoin !"

Sans se démonter, l'animatrice reconnaît la véracité des propos de Snoop.

"C'est la seule fois om j'obtiens cette fabuleuse fumée ! Et je dois vous dire que ça me fait vraiment du bien. Et cela ne perturbe pas ma concentration. En fait, je pense que cela le rend encore meilleure et que ça ne me fatigue pas et je ne ressens aucune des choses que les gens disent que la marijuana vous fait. C'est fantastique."

L'aveu de Snoop Dogg n'est pas nécessairement choquant, on ne découvre pas qu'il fume énormément. Mais il a sans doute réduit sa consommation. En effet, lors d'un entretien sur le même sujet en 2012, il expliquait qu'il fumait 81 blunts par jour ! Difficile de faire plus...