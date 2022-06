YNW Melly : Fredo Bang n'est pas une balance

Alors que le procès de YNW Melly pour double meurtre n'a pas encore commencé, des documents judiciaires obtenus par XXL prouve que le rappeur de Bâton Rouge, Fredo Bang a refusé de répondre à toutes les questions lors d'une réunion préparatoire à l'audience. Les papiers montrent que le rappeur a systématiquement invoqué son droit au silence et le 5e amendement de la Constitution des Etats-Unis pour éviter de s'impliquer dans une affaire dans laquelle il pourrait également être concerné. En d'autres termes, il refuse de s'accuse lui-même ou de révéler quelque chose qui pourrait lui valoir des ennuis avec la justice. Il refuse tellement de parler que les autorités lui ont même offert l'immunité s'il répondait aux questions de l'accusation, mais Fredo n'a rien lâché.

La théorie des procureurs qui enquêtent sur l'affaire dans laquelle est impliquée YNW Melly est simple : le rappeur aurait appelé Fredo Bang pour celui-ci vienne le chercher après qu'il aurait assassiné Chris Thomas (YNW Juvy) et Anthony Williams (YNW Sakchaser) le 26 octobre 2018. L'accusation cherche à établir un agenda des déplacements de Fredo la nuit des meurtres. Ils veulent réussir à prouver qu'il a bien récupéré YNW Melly. Ils voulaient également vérifier son téléphone et lui ont demandé de fournir l'identité des personnes avec qui il était la nuit des meurtres.

Son avocate, Dameka Davis, a expliqué la situation à XXL via un communiqué.

"Je représente M. Fredrick Givens dans L'État de Floride contre Jamell Demons. J'ai représenté M. Givens en sa qualité de témoin. Il n'a été accusé d'aucun crime par l'État de Floride. M. Givens a exercé son droit de garder le silence et le tribunal a finalement accédé à la demande de M. Givens. M. Givens n'a pas l'intention de coopérer dans cette affaire, mais M. Givens se conformera pleinement à la loi, à la fois étatique et fédérale… Nous souhaitons tout le meilleur à Jamell Demons et nous espérons un résultat juste et impartial dans la résolution de son cas."