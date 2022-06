Nouvelle Ecole : BB Jacques et Leys, les premiers choix forts de SCH, Shay et Niska

Les premiers épisodes ont livré leur verdict.

La première partie du programme "Nouvelle école" visant à découvrir de nouveaux artistes "urbains" et le rappeur du futur vient d'être dévoilée sur Netflix. Le jury, composé de SCH, Niska et Shay, a fait ses premiers choix et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont abondamment été commentés sur les réseaux sociaux. Néanmoins, deux artistes ont déjà tiré leur épingle du jeu, Leys et BB Jacques.

Leys n'est pas vraiment ce que l'on appelle une débutante. Elle a déjà fait des apparitions dans des émissions du rap game comme "Planète Rap", "Red Binks" et "Rentre Dans le Cercle". Ce qui a le plus choqué le jury, c'est le décalage de personnalité selon qu'elle évolue dans la "vraie vie" ou sur scène comme l'illustre très clairement cet internaute.