PLK: on était au Zénith de Paris

Le Zénith de la Villette a tremblé !

Initialement prévu à la fin d'année 2020, la tournée du rappeur PLK a été reportée à de multiples reprises jusqu'en 2022. Après deux ans d'attente, les fans de Polak ont pu enfin assister au concert du rappeur ce dimanche 29 mai au Zénith de Paris. Et celui-ci n'a pas fait les choses à moitié !

Si l'attente a été longue, le rappeur a remercié ses fans de la plus belle des manières en ramenant des invités d’exception : SDM, Niska, Rim'k, Hamza, Leto, Oboy, Mister V et le Marseillais Soso Maness se sont en effet ajoutés au spectacle pour faire trembler le Zénith.

En plus de ses invités, Polak a proposé un show digne de ce nom : sur "Dingue" et "Hubert et Saïd" le rappeur du 92 a fait un tour dans les airs au bord de sa décapotable rouge et blanche.

Après une entrée fracassante sur le premier son de la réédition "Enna Boost", "Boost" puis sur le banger "Emotif", PLK a alterné entre les classiques de ses différents albums comme avec "Ténébreux" extrait de son premier projet "Platinium", "Monégasque", extrait de son troisième opus "Polak", ou encore "Un peu de haine" issu de "Mental".

Le rappeur d'origine polonaise a également joué ses sons plus mélancoliques comme "Problèmes" ou encore le single en hommage à sa grand-mère, "Mamie", présente ce soir-là dans les tribunes accompagné du reste de sa famille. Entre des jeux de lumière impressionnant et des invités qui n'arrêtaient pas de débarquer sur scène, le concert s'est fini en beauté sur le hit "Petrouchka" en featuring avec Soso Maness. La collaboration entre le 13 et le 92 a retourné comme jamais la salle qui était déjà en feu et a clôturé le concert de la meilleure des manières.

Gauthier Bour