J. Cole devient basketteur pro au Canada

Le rappeur continue de poursuivre son rêve.

Cela fait maintenant deux ans que le rappeur et producteur J.Cole s'est lancé dans le basket et ambitionne de devenir pro. En mai 2021, le rappeur américain avait signé avec les Rwanda Patriots B.B.C. de la Basketball Africa League. Malheureusement, il quitte le club au bout d'un mois pour des soi-disant obligations familiales et l'on apprendra plus tard qu’il avait en fait terminé son contrat. Il a sorti par la suite le projet "D-Day: a Gangsta Grillz Mixtape" qui regroupe les artistes de son label Dreamville.

Le 19 mai, les Shooting Stars de Scarborough, club de la ligue canadienne de basketball d'élite et le journaliste sportif spécialisé dans la NBA Shams Chariana ont annoncé sur Instagram l'arrivée du rappeur dans leur rang pour la nouvelle saison. La ligue organisera justement le match d’ouverture de la saison le 26 mai avec les Shooting Stars qui rendront visite aux Nighthawks de Guelph.

"J. Cole signe un contrat avec les Shooting Stars de Scarborough dans la Ligue canadienne de basketball élite, la deuxième année consécutive de la star du rap à jouer professionnellement. Le camp d’entraînement de la CEBL a commencé cette semaine, avec l’ouverture de la saison le 26 mai."

Le rappeur basketteur saura-t-il gérer ses deux professions complètement différentes ? Va-t-il se concentrer uniquement sur sa nouvelle carrière de sportif ? J. Cole n'a pas encore pris la parole sur le sujet.