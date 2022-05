Rohff conteste Booba et soutient Tony Yoka

Professionnel depuis 2017, le boxeur Tony Yoka, invaincu avec 11 combats dont 9 victoires par K.O, s'est vu bloqué dans son ascension pour le titre mondial samedi 14 mai par le Congolais Martin Bakole, vainqueur du match à l'issue des dix rounds par décision des juges. Suite à cette défaite, le boxeur français a reçu des critiques de la part de Booba qui a jubilé après ce résultat et l'a bien affiché sur les réseaux comme à son habitude. Mais l'ancien champion olympique a aussi reçu beaucoup de soutien et Rohff, notamment, a pris le parfait contre-exemple de son ennemi de toujours en postant un message de soutien à Yoka sur Instagram.

"J’imagine que c’est compliqué à 30 ans, père de 2 enfants. S’entraîner loin d’eux, pas si facile de se reconstruire vite après une séparation récente tandis qu’un challenge comme Bakole nous attend à Bercy. Je l’ai vu dans tes yeux Tony, c’est l’épreuve d’un homme, reprend le dessus, rapproche-toi de Dieu, prend 5kg réajuste ta boxe, let hand go, plus de combinaison, de crochet, plus de skills et ça va l’faire, tu connais ton métier j’ai confiance. Cette défaite va déclencher ta meilleure version, force"

Les fans de Tony Yoka et Rohff attendent donc un retour du boxeur, qui s'est adressé à sa communauté deux jours après sa défaite, lui aussi sur Instagram.

Dans la victoire comme dans la défaite il faut savoir garder la tête haute.

Je vais souffler, reprendre des forces et me reconcentrer.



Je ne me trouve pas d'excuses et je vous remercie pour votre soutien indéfectible.



Merci à tous on se revoit bientot. 🙏🏽



"La chute n'est pas un échec... L’échec c'est de rester là où on est tombé"