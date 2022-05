Booba lance ses feuilles à rouler !

Après les graines de weed ou encore le whisky, cette fois c'est le feuilles !

On parle beaucoup aux USA de ces rappeurs entrepreneurs, qui se servent de leur statut de star du rap game pour lancer d'autre business qui n'ont parfois rien à voir avec la musique. Certains montent des labels, d'autres créent des marques d'alcool, et d'autres enfin font un peu tout ça en même temps. C'est un peu le cas de Booba, qui, s'il est encore loin d'un Jay-Z, d'un P. Diddy ou d'un Dre aux States, continue de bâtir son empire pierre par pierre en se diversifiant : vêtements, label, alcool, et même weed !

Car oui, le Duc a lancé sa variété de graines de weed, qui seront bientôt disponibles, la B-45 en partenariat avec Silent Seeds, l'entreprise hollandaise. Mais ça n'est pas tout, car il est difficile de fumer de l’herbe sans papier et en France, l'art du roulage a une place importante. Booba a donc pensé à tout et a décidé de lancer ses feuilles à rouler "Piraterie Paper". le lancement de la gamme "Piraterie Paper" est prévu le 21 Mai prochain, vous pouvez déjà apparemment vous inscrire sur un site pour en commander.

Le produit est décrit comme ne brûlant pas trop vite et étant fabriqué à 100% en France, dans le respect des normes françaises (pas qu'un détail quand on parle de combustion). Il sera présenté porte de Versailles au Parc des Expositions, au stand C11, le 21/22 Mai prochain, un lancement qui risque de créer l'évènement, même si on imagine que le Duc ne sera probablement pas sur place. En tout cas, Booba semble se fixer beaucoup moins de limites qu'avant dans ses idées de business. Ca promet d'être intéressant pour la suite.