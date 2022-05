Cardi B : quand un DJ la confond avec Nicki Minaj...

Grave erreur…

Le DJ d’un club de New-York a voulu faire une dédicace à Cardi B qui était présente avec son mari Offset. Le seul problème ? Il l’a prise pour Nicki Minaj.

Dès l’arrivée de Bardi dans le rap game US, les choses ne se sont pas bien passées entre elle et Nicki Minaj. Si cette dernière l’a tout de suite vue comme une rivale et l’a accusé d’être une simple copie d’elle-même, le public et les médias ont aussi largement contribué à leur beef, les comparant constamment. La toile se souviendra d’ailleurs pendant longtemps de leur altercation de 2018, lors de la Fashion Week de New-York. Depuis, plusieurs années ont passé et leur clash semble être de l’histoire ancienne. Cependant, certains semblent avoir encore du mal à faire la distinction entre les deux artistes au single de diamant.

Le jeudi 12 mai, Cardi B s’est rendu dans un club de striptease new-yorkais appelé Winter Wonderland. Accompagné de plusieurs personnes dont sa sœur Hennessy Carolina et Offset, les choses semblaient très bien se passer jusqu’à ce que le DJ intervienne. En effet, lorsqu’un(e) artiste se trouve dans un club, il est fréquent que le DJ joue certains de ses morceaux ou que la star en question prenne le micro. C’est donc en toute logique que le DJ du Wonderland s’est prêté au jeu. Tout aurait pu se dérouler sans accro si le DJ n’avait pas fait la grave erreur de confondre l’interprète de "Up" avec sa principale rivale. Non seulement il a joué un titre de Nicki, mais il a en plus ajouté : "Big up à Nicki Minaj qui est dans ce p*tain de bâtiment, c’est parti. Nicki vient on retourne tout".

Sur une vidéo partagée par plusieurs médias américains, on peut voir la réaction (plutôt comique) des proches de Cardi B. Si certains semblaient désemparés par l’erreur du DJ, Offset lui a, lui, lancé un regard digne d’un western. Sa femme n’a pas tout de suite réagi, préférant peut-être d’abord finir sa boisson (le couple a quand même dépensé 5000$ pendant la soiré). Son silence n’aura été que de courte durée puisqu’elle a fini par prendre le micro. Elle a demandé à ce que le DJ coupe le son avant de s’écrier : "Qui est dans le bâtiment ce soir ?". La foule s’est alors mise à scander son nom. Elle a ensuite ajouté : "Est-ce qu’on va être un danger ce soir ? DJ, est-ce qu’on va être un p*tain de danger ce soir ?".

Après tout ça, le DJ ne risque plus de refaire la même erreur. En même temps, ce n'est pas bien compliqué de faire la différence entre Barbie et Bardi, un petit effort !