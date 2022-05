Joyner Lucas détruit Snoop Dogg et ses dreads

Avec humour et bienveillance, bien sûr.

Les amitiés dans le rap game US ne sont pas si nombreuses que ça et elles ont tendance à ne pas durer. Pour une amitié fidèle avec Eminem, combien de gens proches de lui 50 Cent a-t-il fini par embrouiller? Du coup, quand on voit deux rappeurs, qui ne sont pas du tout de la même génération comme Joyner Lucas et Snoop Dogg, rider ensemble et se taper des barres, forcément, ça nous fait plaisir. D'autant que Joyner nous a livré une séquence hilarante à propos des cheveux d'Uncle Snoop.

Des cheveux qui se font de plus en plus rares, puisque Snoop Dogg a désormais 50 ans bien tassés et ça commence à se voir, n'est pas Pharrell qui veut. C'est sur cet angle que Joyner Lucas a appuyé, avec beaucoup d'humour. Dans une vidéo devenue virale sur Insta, on le voit dire à Snoop : "Quand est-ce que tu vas te couper les cheveux? Quand tu n'auras plus que 3 dreads comme Stevie Wonder? Ou tu vas les garder ? [...] Parce que tu sais que ça arrive vite, n*gro ! Je sais que tu es devant le miroir, genre, "merde", tous les jours ! Tu sais, Stevie n'en avait plus que 3 sur le crâne mais il n'aurait enlevé ça pour rien au monde !", sous les éclats de rire de tonton Snoop.

Snoop Dogg répond alors : "je vais peut-être devoir être chauve et porter des perruques, merde ! Tout le monde porte ces putains de perruques ! J'aurais un placard rempli de perruques mec ! C'est parti on fera des permanentes tout le temps, on fera des dreads, des French Braids, de l'afro, du flattop". Une séance pleine d'humour et d'autodérision de la part de Snoop, qui est décidément le rappeur le plus divertissant du game depuis 30 ans.