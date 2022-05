Shay, Niska et SCH dans le teaser de "Nouvelle Ecole"

D'autres nouvelles vont tomber dans la journée.

Vous avez sûrement entendu parler de Rythm + Flow, qui est devenue une célèbre émission aux USA où 3 stars du rap game incarnent des juges qui cherchent à repérer la prochaine star du hip hop lors d'une sorte de concours. Un show en plusieurs épisodes, qui avait était porté aux States par Cardi B, T.I. et Chance The Rapper. Netflix avait déjà commencé à teaser une version française il y a de ça deux ans, mais depuis on n'avait presque aucune nouvelle. Jusqu'à cette semaine, pendant laquelle la plateforme a dévoilé le teasing de la première saison française, renommée "Nouvelle École" pour l'occasion!

La plateforme a en effet dévoilé une courte vidéo das laquelle on aperçoit Shay, Niska et SCH, annoncés comme étant les 3 juges français depuis les premières rumeurs en 2020, qui sortent d'un ascenseur d'un pas décidé. La fin de la vidéo annonce que la série sera disponible prochainement et exclusivement sur Netflix, mais ne révèle pas de date. Par contre, dans le tweet, la plateforme a donné rendez-vous aux spectateurs aujourd'hui à midi, il est donc possible qu'on finisse par compléter l'article avec de nouvelles informations.

Au niveau du contenu, assez peu d'infos ont fuité jusqu'ici, on sait juste que l'on pourra suivre nos 3 artistes lors de divers castings organisés à Bruxelles, Paris et Marseille. Aux States, les candidats doivent s'affronter dans des épreuves de freestyles, de clips, de featurings, on imagine que ce sera sensiblement la même chose pour la version française. On a hâte d'entendre l'humour de SCH dans ce cadre compétitif, on espère que ce sera lourd !