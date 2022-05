Snoop Dogg lance le "Tekashi 6ix9ine Snitch Award"

Et le premier prix a été décerné !

Snoop Dogg a taclé 6ix9ine d’une façon surprenante, mais très drôle lors du dernier épisode de son émission. Il s’est inspiré de la réputation de Tekashi pour nommer un award le "Tekashi 6ix9ine Memorial Snitch Award".

6ix9ine continue de faire le buzz. C’est bien connu, le rappeur est aussi réputé pour sa musique que pour son statut de snitch (balance, rat, à vous de choisir). Une image qu’il a en partie construite et avec laquelle il joue, dès qu’il en a l’occasion. Cependant, il lui arrive aussi régulièrement de subir des attaques qu’elles soient physiques ou verbales. En effet, Daniel Hernandez de son vrai nom s’est récemment fait agresser à la sortie d’une boîte de nuit et on ne compte plus le nombre de rappeurs avec lesquels il est en beef. Entre Lil Reese, Lil Durk, 42 Dugg ou encore Fivio Foreign, la liste est longue. Sans oublier, Snoop Dogg, qui fait également partie des ennemis de Takeshi. En effet, les deux artistes se sont clashé il y a quelques années et le rappeur aux cheveux colorés avait même accusé Dogg d’être une balance (un comble !). Des accusations qui avaient vivement fait réagir Uncle Snoop, qui ne semble pas avoir oublié ce moment.

Entre les nouvelles fonctions qu’il occupe, sa musique et ses projets, le patron de Death Row Records est un homme d’affaire très occupé. Cependant, cela ne l’empêche pas de se divertir et d’amuser les personnes qui le suivent, par la même occasion. Il anime désormais une nouvelle émission diffusée sur Peacock, un service de streaming gratuit (qui concurrence Netflix ou Disney+) et qui appartient au groupe NBC. L’émission, qui s’appelle "It’s So Dumb It’s Criminal", c’est-à-dire "C’est tellement con que c’est criminel," est un show de divertissement.

Lors du dernier épisode, The Doggfather a diffusé une vidéo montrant une femme dénoncer un crime commis par un de ses proches. C’est donc sans surprise, qu’il a marqué le coup en renommant le prix en l’honneur de l’interprète de "Giné". Avant cela, il a déclaré : "Voici le gagnant du Tekashi 6ix9ine Memorial Snitch Award", sous les fous rires de ses invités. Dans la vidéo en question, on y voit une femme répondre aux questions d’un journaliste à propos d’un incendie criminel et du nom du responsable. Elle précise : "C’est mon cousin, mais je ne veux pas mentionner de nom". Elle ajoute ensuite : "Il est fâché parce qu’il ne peut pas se mettre avec moi. Je suis mariée à mon mari". Une séquence complètement ahurissante tant sur le fond que sur la forme, qui a suscité l’hilarité sur le plateau. Un grand moment de télévision que Snoop s’est fait un malin plaisir à associer à 6ix9ine. En même temps, c’est très dur de ne pas rire tant la séquence est absurde