Pusha T s'explique sur les rumeurs de clash avec Eminem

Non, il n'est pas en froid avec le Slim Shady.

Pusha T semble connaître une nouvelle jeunesse, ou même une nouvelle carrière, alors qu'il a pourtant 44 ans. Depuis ses débuts en solo, en 2010, aux côtés de Kanye West, l'ex-membre des Clipse avait eu droit à beaucoup de louanges et un statut d'icône de la street, et tout le monde reconnaissait son talent. Mais avec son dernier projet en date, "It's Almost Dry", il a enfin décroché la 1ère place du Billboard 200, une grande première pour le rappeur. Mais ce succès ne lui a pas fait perdre la tête !

Si Pusha T a une réputation de mec à ne pas faire chier dans le rap game US (on se souvient notamment du clash avec Drake, ou Lil Wayne), il sait où est sa place et n'a pas pour ambition de se mesurer aux vrais kings du jeu, comme Jay-Z, ou Eminem. Il est d'ailleurs revenu sur les rumeurs de clash avec Eminem, lors d'une interview pour Morning Hussle : "J'ai vu récemment sur Twitter des gens qui disaient que moi et Eminem... J'étais genre, 'Mec !'. C'était évidemment une mauvaise compréhension de quelque chose dont je ne me rappelle même pas. Un truc que j'ai dû dire ou je ne sais pas. Mais tu sais, les gens décodent avec leurs propres méthodes, et moi j'étais genre 'Nan, mec' !", a déclaré Pusha T.

Il va même plus loin en couvrant le Slim Shady de louanges : "Em est quelqu'un que je respecte. Il est un de ceux dont j'apprécie ce qu'il fait, parce qu'après tout ce succès, on peut toujours retrouver le Eminem du Lyricist Lounge. C'est un objectif pour moi, personnellement". Pusha T fait référence à l'apparition de Slim Shady sur "Lyricist Lounge" en 1998, preuve qu'il a bien suivi le parcours d'Eminem. On imagine que Marshall appréciera !