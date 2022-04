Damso prend soin de ses fans !

Il souhaite en effet passer du temps avec eux comme il l'a écrit dans une publication en story sur Instagram.

Damso, monsieur plus

Mais ce n'est pas tout. Ses auditeurs les plus fervents sur Spotify ont reçu un mail afin qu'ils soient prioritaires sur l'ouverture de la billetterie. Une manière de les récompenser de leur support et de leur fidélité. Quand ils vont s'y rendre, ils vont trouver une billetterie bloquée par un code promotionnel, uniquement diffusée par mail aux auditeurs du rappeur sélectionnés par la plateforme streaming. Si ça ce n'est pas prendre soin de ses fans les plus fidèles, on ne sait pas ce que c'est...

Toutes ses initiatives prouvent en tout cas une chose, Damso prend soin de son public et ne lui veut que du bien, instaurant de fait une relation particulière avec ses fans les plus assidus. Une nouvelle façon de gérer les relations entre le public et un artiste, on valide à 100%.