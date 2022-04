6ix9ine : il répond à Bobby Shmurda qui parle des "snitches"

Il a dû se sentir visé…

Bobby Shmurda s’est exprimé sur les "rats" qui grouillent dans le rap game US auprès de DJ Akademiks. Ses propos ont fait réagir 6ix9ine qui n’a hésité à lui répondre.

Bobby Shmurda était invité dans le dernier épisode du podcast "Off the Record", animé par l’homme le plus rencardé du game US, DJ Akademiks. Le rappeur a répondu aux questions sans filtre, comme à son habitude. À chaque interview, il n’hésite pas à dire les choses comme il le pense et même à se confier. On se souvient de son interview pour GQ, dans laquelle il avait parlé librement de ses six années derrière les barreaux. Face à Akademiks, Shmurda n’a pas sourcillé non plus et s’est vivement exprimé sur le sujet des "snitches" (ou rats ou balances, les adjectifs sont nombreux), dans le milieu du rap. Il déclare :

"L’industrie est remplie de rats mec. Tu dois travailler avec des rats au sein même de l’industrie. Ce n’est pas la rue. Tu penses qu’aucun rappeur n’a jamais fait affaire avec un rat pour tout ce qui est business ? Les rappeurs n’ont aucune limite".

Puis ajoute :

"Ce sont des civils dans le milieu du rap. À partir du moment où ils ne seront pas satisfaits, ils vont le dire. C’est une chose qu’il faut savoir et dont il faut avoir conscience. C’est pour ça que je déteste quand les gens jouent aux cons. Tu es un civil, t’es pas dans la rue à vendre de la drogue, tu paies des impôts".

Le rappeur de 27 ans a insisté sur le fait qu’il fallait faire une différence entre les rappeurs qui viennent vraiment de la rue et ceux qui se donnent un genre. En effet, il n’est pas le premier, que ce soit aux États-Unis ou en France, a dénoncé ce type d’artistes. Nombreux sont les rappeurs qui se donnent une certaine image gansta dans leurs clips et leurs musiques, mais qui, sont en fait loin de la réalité. Si Bobby Shmurda n’a pointé du doigt personne en particulier, il y en a un qui s’est senti offensé, 6ix9ine. On ne va pas dire que ses récents aveux sur l’utilisation de fausses liasses y sont pour quelque chose, mais on le pense fortement.

Le rappeur qui se clash actuellement avec Fivio Foreign pour le titre de King of New-York n’a pas tardé à répondre aux propos de Shmurda. Il a commenté :

"Je n’ai jamais vu les Migos mettre Bobby en avant dans un son quand il était en prison. Vous parlez de vrais n*ggas, mais dès qu’il a pu rentrer chez lui, c’est là qu’ils ont voulu être à ses côtés, profiter de sa popularité. Je ne lui ai jamais été redevable et je lui ai envoyé 40 000 dollars en prison après "Stoopid"".

6ix9ine l’a mal pris et l’a fait savoir tout en envoyant un petit tacle aux Migos par la même occasion. Pour ce qui est de sa relation avec Bobby Shmurda, si les deux artistes ont, en effet, collaboré dans le passé sur le titre "Stoopid", l’interprète de "Shmoney" a été ensuite très clair, il ne travaillera plus jamais avec Tekashi et ne veut même pas le croiser. Sous-entendu, je ne bosse pas avec une "snitch".

La récente interview avec DJ Akademiks a montré que Shmurda n’a pas changé d’avis et ne compte pas le faire de sitôt (encore une fois, même s’il n’a nommé personne). Dans tous les cas, le rappeur aux cheveux colorés ne va certainement pas en rester là.