A$AP Rocky balancé par un membre du crew A$AP ?

Outre le fait que Rihanna pourrait accoucher dans les heures qui viennent, l'incarcération de Rocky a fait des vagues dans le clan A$AP Mob. A$AP Bari affirme qu'il sait qui est responsable de l'arrestation d'A$AP Rocky. Dans des publications dans ses story sur Instagram, Bari accuse un autre membre du crew new-yorkais d'avoir balancé le petit-ami de Rihanna car ce serait lui la victime présumée de la fusillade.

Il a aussi partagé une capture d'écran d'un message de la page Instagram d'A$AP Relli.

Bari said this is who snitched on Asap Rocky 👀 pic.twitter.com/tCXAqbWrfi — The Hip Hop Agenda® (@TheHHAgenda) April 20, 2022

A$AP Rocky (de son vrai nom Rakim Mayers) a été arrêté à l'aéroport de LAX alors qu'il revenait de la Barbade après une enquête sur une fusillade qui s'est déroulée à Los Angeles en novembre 2021 où une bagarre aurait été éclatée et serait terminée par des coups de feu. Après son arrestation, le rappeur de Harlem a été mis en garde-à-vue et sa propriété perquisitionnée dans le but de retrouver l'arme utilisée ce soir-là.

Même s'il a été libéré, cette affaire n'est certainement pas terminée pour A$AP Rocky.