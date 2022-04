Kanye West en soins?

On espère que ça va l'aider...

Ca n'est plus un secret pour personne : Kanye West souffre de troubles psychiatriques, dont il a lui-même parlé à de nombreuses reprises. Addictions aux opiacés et à l'alcool, mais aussi bipolarité, être un génie ne doit pas être de tout repos, pour l'un des artistes les plus atypiques de ces 20 dernières années. On croyait que ça allait mieux, mais son comportement bizarre a ressurgi depuis sa rupture avec Kim K (et surtout depuis qu'elle a retrouvé un mec) et il commençait à mettre à nouveau tout le monde mal à l'aise...

Mais, conscient de tout ça, Kanye West a pris le taureau par les cornes et a décidé de se faire soigner. C'est en tout cas ce qu'affirme le média américain Page Six. Ye aurait même déclaré à Kim Kardashian qu'il ne la harcèlerait plus sur les réseaux sociaux, ni elle, ni Pete Davidson, son nouveau compagnon. Il leur a aussi fait part de sa volonté de se faire aider, et qu'il ne ferait plus d'apparitions ni de déclarations publiques pour le moment, pour ne pas mettre les enfants dans une position délicate.

More videos of Ye, Kim, and the kids at Saint's soccer game today (3.27.22) pic.twitter.com/tiMTRjYdXe — Ye Media (@KanyeMedia_) March 27, 2022

Il est désormais totalement concentré sur le fait de se faire aider, et de participer à l'éducation de ses enfants de la meilleure manière possible, en prenant en compte la nouvelle vie de la maman. On espère évidemment que Kanye West trouvera l'aide dont il a besoin, et qu'il nous reviendra encore plus génial et plus fort pour son prochain album. Car il faut admettre qu'il est un des artistes les plus importants du game depuis 20 ans, que ce soit au micro ou à la prod. On en profite pour rappeler à tout le monde qu'il est important d'entourer et d'aider les personnes proches de vous qui subissent ce genre de troubles, en les soutenant et en les incitant à en parler à des professionnels.