Médine : des haineux incendient sa boîte aux lettres

Juste après la sortie de "Médine France".

Médine vient de vivre une mésaventure qui pourrait être liée à la sortie de son dernier morceau et à l’extrême-droite.

L’artiste fait de nouveau parler de lui, mais aurait certainement préféré éviter ce genre de désagrément. Réputé pour sa musique autant que pour son engagement et ses positions politiques (notamment face à l’extrême-droite), Médine n’a pas la langue dans sa poche. Un positionnement qui a d’ailleurs poussé certaines personnes de la sphère politique à dépasser la limite. On se souvient de la députée qui l’avait traité d’islamiste et qui s’est donc retrouvée avec une plainte déposée contre elle, par le rappeur du Havre. Un exemple parmi tant d’autres. Depuis de nombreuses années, Médine est ciblé par tous ces détracteurs qui ont décidé de s’en prendre à l’islam et les derniers événements en sont la preuve.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un ou plusieurs individus sont allés loin en mettant le feu à la boîte aux lettres de l'interprète de "Barbapapa". C’est sur Instagram qu’il a partagé une photo des dégâts avec la légende : "Bon apparemment Médine France a vite touché la cible. Quelqu’un a mis le feu à notre boîte aux lettres cette nuit". Il fait référence ici à la sortie de son dernier titre "Médine France" dans lequel il livre une critique de la France (mais pas que). Apparemment pour certains, critiquer la France ne pose pas de problèmes sauf quand on s’appelle Médine et qu’on est musulman.

Sur Twitter, lorsqu’un internaute a partagé l’information, le principal concerné lui a répondu : "Normal que j’prenne les premiers coups si j’suis toujours en avance sur mon temps". C'est vrai qu'il ne s'est jamais laissé faire malgré les attaques et a bien raison de le prendre avec un peu d’humour, peu importe les circonstances. Puis face à ce genre d’actions, c’est probablement la meilleure réaction à avoir.