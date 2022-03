Eminem est le surnom d'Emmanuel Macron !

Un nom que lui a donné son équipe de campagne.

Un magazine économique a dévoilé une anecdote surprenante concernant le président de la République. Les organisateurs de se campagne présidentielle l’appelleraient Eminem.

Alors que le premier tour de l’élection présidentielle approche à grands pas, les médias ont les yeux rivés sur toutes les actions des candidats, celles du chef de l’État y compris. Entre les promesses de campagne, les déclarations et les débats, la course à l’élection bat son plein et des informations surprenantes font même surface.

Le magazine économique Challenges a partagé une anecdote sur les coulisses de la campagne du président. Selon ce dernier, l’équipe d’Emmanuel Macron le surnommerait Eminem. Cela viendrait de la contraction de son prénom et de son nom, qui donnerait quelque chose comme "Em & M", qui, à l’oreille, sonne comme Eminem. Un surnom qui vient donc s’ajouter à ses autres appellations. En effet, les petits-enfants de la première dame le nomment, "Daddy" et ses anciens associés de la banque Rothschild l’appelaient "la petite Ferrari". Entre l’une des voitures les plus puissantes au monde et l’artiste le plus certifié de l’histoire, Emmanuel Macron ne se fait pas appeler n’importe comment !

Cependant, s’il y a bien une chose qu’on ne pensait jamais faire, c’est relier Emmanuel Macron à Slim Shady et pourtant, c’est chose faite ! Comme quoi tout arrive.