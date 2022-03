Playboi Carti maquillé, il casse Internet

Son look étonne.

Après Young Thug en jupe ou YoungBoy NBA avec du maquillage autour des yeux, c'est au tour de Playboy Carti de se laisser aller à àfaire des photos de ce type. Le rappeur a fait la une des journaux la semaine dernière lorsqu'il a publié une photo sans légende de lui dans un maquillage troublant digne du Joker avant sa performance à l'événement d'écoute "Donda 2" de Kanye West à Miami. Le parolier d'Atlanta est revenu sur Instagram ce lundi 28 février avec une autre série de photos consacrées à son nouveau look. Cette fois, on voit Carti porter un maquillage sombre autour de ses yeux avec du rouge à lèvres rouge vif. Il porte également une veste noire à fourrure, des bottes de combat et un jean ample. Ailleurs dans le carrousel de photos, on le voit porter un débardeur en résille sous un grand manteau.