YoungBoy NBA se sent "confortable" avec du maquillage

C'est l'image du jour.

YoungBoy NBA a beau être jeune, il n'est plus à une dinguerie près. Alors qu'il est assigné à résidence dans l'Utah après avoir été libéré sous caution, il ne cesse de faire parler de lui. Hier, c'était parce qu'il a enregistré un feat avec le paria 6ix9ine, aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est affiché maquillé sur les réseaux sociaux, déclenchant des tonnes de réactions...

NBA YoungBoy a adopté un look différent pour son dernier clip "Black Ball", qui est actuellement au n°2 sur YouTube et a compilé plus de deux millions de vues depuis sa sortie le 6 décembre. La partie qui a attiré l'attention des fans était celle où le rappeur portait du rouge à lèvres noir et du maquillage sombre autour de ses yeux. YoungBoy a également les mots "Rock" et "Peace" écrits sur ses joues.